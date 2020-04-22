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الأربعاء 22 أبريل 2020 الموافق 29 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

فتح الترشح لعمادة كلية التربية الرياضية بطنطا الأحد المقبل

الأربعاء 22/أبريل/2020 - 03:33 م
طنطا
طنطا
الغربية حسام فوزي جبر شريف عبد الغني
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أعلن مجدي سبع، رئيس جامعة طنطا ورئيس لجنة اختيار عمداء الكليات بالجامعة، اليوم الأربعاء، عن فتح باب التقدم لشغل وظيفة عميد كلية التربية الرياضية للأساتذة العاملين بالكلية، اعتبارا من يوم الأحد المقبل 26 ابريل وحتى الأحد 3 مايو.

وأوضح رئيس الجامعة، أنه وفقًا للجدول الزمني للترشيح تم تخصيص الفترة من يوم الإثنين 4 مايو حتى الأحد 7 مايو الحالي لفحص الأوراق من الناحية القانونية وإعلان القائمة المبدئية للمتقدمين، على أن تبدأ اللجنة في تلقي الطعون اعتبارًا من الأحد 10 مايو حتى الثلاثاء 12 مايو، ليتم فحصها وإعلان القائمة النهائية للمرشحين يوم الثلاثاء 12 مايو من الشهر ذاته، في حين يتم فحص الملفات والمقابلات وتسليم التقرير النهائي يوم الأربعاء 13 مايو 2020.

وأضاف أن من أساسيات شروط التقدم لشغل المنصب أن يكون المتقدم أستاذًا عاملًا بالكلية في تاريخ التقدم للترشيح، وألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية في إحدى الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات أو ما يماثلها من جرائم في القوانين الخاصة أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد اعتباره، وألا يكون قد وقع عليه جزاء تأديبي إلا إذا تم إلغاؤه أو إذا تم محو الجزاء أو سحبه من قبل السلطة المختصة، وألا يكون متوليًا أي منصب حزبي وقت التقدم للترشيح وطيلة مدة توليه المنصب.

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