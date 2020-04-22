مضارب كفرالشيخ: لدينا احتياطى من الأرز يكفى 6 أشهر

أكد فتحي سلامة رئيس شركة مضارب الأرز بكفرالشيخ، التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين، أن هناك انتظاما في شراء الأرز الشعير الرفيع من المنتجين والمزارعين بسعر ٤٣٠٠ جنيه للطن، وإعادة إنتاجه وتحويله إلى الأرز الأبيض بنسبة كسر 5%، وتعبئته في أكياس بلاستيك زنة العبوة الواحدة كيلوجرام لصالح شركات تجارة الجملة لتوزيعها على البطاقات التموينية بسعر الكيلو 8 جنيهات.وأوضح لـ"الدستور" أن العبوات فاخرة للأرز المعبأ ونسبة الكسر لا تتجاوز الـ5%، واصفا إياها بالجودة العالية للمستفيدين من البطاقات الذكية على أن يتم التوريد خلال الشهر الجاري أو الشهر المقبل وحتى شهر يونيو المقبل.وكشف أنه لدينا اكتفاء ذاتي من الإنتاج المحلي من الأرز بنسبة 100%، وأرصدة متوفرة في المخازن تكفي لمدة 6 أشهر مقبلة.