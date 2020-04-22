30 إصابة جديدة بكورونا في السنغال

أعلنت وزارة الصحة السنغالية، اليوم الأربعاء، عن تسجيل 30 حالة جديدة مصابة بفيروس كورونا المستجد.ونقلت الإذاعة السنغالية عن الدكتور على والي ضيوف، المتحدث باسم وزارة الصحة السنغاليةـ اليوم، أن من بين 482 فحصا تم تسجيل 30 إصابة جديدة.وأضاف المسئول السنغالي، أن عدد الإصابات بالفيروس في البلاد بلغ 424 منذ تفشي الوباء في الثاني من مارس الماضي.وأشار إلى تعافي 11 مصابا اليوم، ليصل عدد الذين تم شفاؤهم 253، في حين يتابع 182 علاجهم في المستشفيات.