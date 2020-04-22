جاكرتا تمدد قيود العزل الاجتماعى فى رمضان

قال حاكم العاصمة الإندونيسية جاكرتا، اليوم الأربعاء، إنه سيمدد إجراءات العزل العام المفروضة على نطاق واسع لمدة شهر إضافي حتى 22 مايو، كما سيتخذ الإجراءات التي تضمن أن يصلي الناس في المنازل خلال شهر رمضان للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.وقال الحاكم أنيس باسويدان، في مؤتمر صحفي تم بثه عبر الإنترنت: "سيكون رمضان هذا العام مختلفا. نصلي في العادة في المساجد، لكننا سنبقى في المنازل هذا العام".ومن المقرر أن يبدأ شهر رمضان في وقت لاحق من هذا الأسبوع في أكبر دولة إسلامية من حيث عدد السكان في العالم.وفي الوقت الذي لم تفرض فيه جاكرتا العزل التام، قال باسويدان، إنه سيزيد من تطبيق القيود المعمول بها والتى تشمل الحد من التجمعات العامة.