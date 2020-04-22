«المركزي»: تعليمات مؤقتة للبنوك بشأن حدود السحب والإيداع

أصدر البنك المركزي المصري، كتابا دوريا للبنوك اليوم بوضع حدود قصوى مؤقتة لعمليات السحب والإيداع النقدي اليومية من فروع البنوك وماكينات الصراف الآلي.وقال الكتاب" رغبة في التيسير على المواطنين لمقابلة احتياجاتهم لتغطية نفقات شهر رمضان فقط، تقرر تعديل الحد الأقصى اليومي لعمليات السحب والايداع النقدي للأفراد لتصبح 50 ألف جنيه مصري، من فروع البنوك و20 ألف جنيه مصري من ماكينات الصراف الآلي".و أكد المركزي على البنوك ضرورة اتخاذ ما يلزم لضمان الكفاءة التشغليلية لمنظومة ماكينات الصراف الآلي وتغذية الماكينات بصفة مستمرة، بالاضافة إلى تطهير وتعقيم لكافة الماكينات بشكل دوري.