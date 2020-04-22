إصابة عاملين.. كورونا يخترق قصر أردوغان الجديد

كشف فيلي أغبابا، نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري التركي، عن إصابة اثنين بفيروس كورونا من العاملين في القصر الرئاسي الجديد في منطقة مقاطعة أخلاط، الذي يجري بناؤه بناءً على أوامر الرئيس رجب طيب أردوغان، وفق موقع "تركيا الآن".وقال "أغبابا" خلال اجتماع المجموعة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري، إن حكومة القصر تواصل دون تردد بناء القصر في أخلاط، لافتا أن أردوغان لديه قصر غير قانوني مكون من 4 آلاف غرفة، ولم يكفيه المنزل في أوسكودار، ولا القصر الجمهوري هوبر، ولا القصر الصيفي في مارماريس، ولا الطائرة، بل يبني قصرًا في مقاطعة أخلاط التابعة لمحافظة "وان".وأضاف "أغبابا": "وحسب ما وصلنا أن عاملين من عمال الإنشاءات في القصر مصابين بفيروس كورونا المستجد، وعلى الرغم من ذلك فإن بناء القصر لا يزال مستمرًا، ليضع حياة العمال تحت الخطر".