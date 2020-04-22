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الأربعاء 22 أبريل 2020 الموافق 29 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

أبومازن يبحث مع ممثل الاتحاد الأوروبي وقف مخططات إسرائيل

الأربعاء 22/أبريل/2020 - 03:26 م
أبو مازن
أبو مازن
أ.ش.أ
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طالب رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، الرباعية الدولية بالضغط على إسرائيل لوقف مخططاتها في الضم والمصادرة، معتبرًا أن من شأن ذلك تدمير حل الدولتين، وأي فرصة لإقامة الدولة الفلسطينية.

جاء ذلك خلال اجتماعه مع ممثل الاتحاد الأوروبي لدى دولة فلسطين سفين كوهان فون بورغسدورف، الأربعاء، عبر تقنية الفيديو كونفرنس، حسبما أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية، محذرًا من أي خطوات ستقوم بها إسرائيل في سياق تطبيق خطة السلام الأمريكية على أرض الواقع، والتي رفضها العالم أجمع، مشيرًا إلى ضرورة عقد مؤتمر سلام دولي لحل الصراع، وإيجاد حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية.

واستعرض رئيس الوزراء الفلسطيني خطط الحكومة لمواجهة فيروس "كورونا"، سواء على الصعيد الصحي أو الاقتصادي، مطالبا الاتحاد الأوروبي بمساندة الحكومة الفلسطينية من خلال دعم القطاع الخاص، خاصة المشاريع الصغيرة والمتوسطة، بما يساهم في تعافي الاقتصاد الفلسطيني بعد الانتهاء من هذه الأزمة، محملا إسرائيل مسؤولياتها تجاه المواطنين في القدس، كونها قوة احتلال، وإذا لم ترد أن تتحمل هذه المسؤولية فيجب عليها السماح لنا بالعمل لخدمتهم في القدس سواء داخل الجدار أو خارجه.

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