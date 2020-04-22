ألمانيا تفرض ارتداء إجباري للكمامات لمحاصرة كورونا

أعلنت ولاية بريمن الألمانية الأربعاء، فرض ارتداء غطاء على الأنف والفم في إطار مكافحة انتشار فيروس كورونا.وأوضحت الولاية أن من المنتظر أن يتم إقرار هذا الإجراء بعد غد الجمعة على أن يسري تنفيذه اعتبارا من الاثنين المقبل في أماكن التسوق ووسائل المواصلات.وبهذا الإعلان، تكون بريمن آخر ولاية ألمانية تطبق هذا الإجراء، ليصبح الارتداء الإجباري للكمامات مطبقا في كل ولايات ألمانيا الـ.16