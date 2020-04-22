تشميع كافيه بالزقازيق لعدم الالتزام بقرار الحظر

تمكنت حملة من حى ثان الزقازيق، من غلق وتشميع كافيه يعمل لمخالفة قرار حظر التجوال بمنطقة فلل الجامعة، بمدينة الزقازيق، خلال المرور الميداني لسناء فوزى رئيس حى ثان الزقازيق، رئيسة الحي لمتابعة تنفيذ قرار الحظر، وذلك بالتنسيق مع مباحث قسم شرطة ثان الزقازيق.وتبين خلال المرور تواجد كافيه يعمل بالمخالفة لقرار رئيس مجلس الوزراء، وتم التحفظ على الشاشات والكراسي ووضعها بمخازن الحي واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف.وكان الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، وجه رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالمرور الميدانى على كافة الأنشطة التجارية للتأكد من تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء بغلق جميع الأندية الرياضية والشعبية، ومراكز الشباب وصالات الألعاب الرياضية والمقاهي والكافيتريات، والكافيهات، ويقتصر العمل بها على خدمة توصيل الطلبات للمنازل حتى الساعة الثامنة مساء.