وزيرة خارجية كوريا الجنوبية تناقش التعاون في مكافحة كورونا

أجرت وزيرة الخارجية الكورية الجنوبية كَانج كُيونج - هوا، الأربعاء، محادثات هاتفية مع نظيريها من جواتيمالا والمالديف؛ لبحث سبل تعزيز التعاون الثنائي والتنسيق في مواجهة فيروس كورونا.وخلال المحادثات الهاتفية مع وزير الخارجية الجواتيمالي يدرو برولو، أعربت كانج عن تقديرها للدعم القيم الذي قدمته الحكومة الجواتيمالية إلى كوريا الجنوبية في عودة 73 مواطنا كوريا جنوبيا إلى أرض الوطن بأمان، وفقًا لما نقلته وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية.وأضافت كانج:" أن كوريا الجنوبية شاركت خبرتها المتراكمة في مجال مكافحة فيروس كوفيد-19 مع دول أمريكا اللاتينية في ندوة عقدت عبر الإنترنت أمس بين كوريا الجنوبية ودول أمريكا اللاتينية بشأن سبل مواجهة فيروس كورونا".وبدوره، أعرب برولو عن أمله في أن يتعلم الاستراتيجية الكورية الجنوبية في الاستجابة لفيروس كورونا، واصفا إياها بنموذج يحتذى به في جميع أنحاء العالم.وأوضح أنه سيدرس السماح لرجال الأعمال الكوريين بدخول جواتيمالا فور استقرار الوضع الوبائي في البلاد.وتتواجد في جواتيمالا أكثر من 170 شركة كورية جنوبية، معظمها شركات مرتبطة بالخياطة، وفقًا ليونهاب.وخلال المباحثات الهاتفية مع وزير خارجية جمهورية المالديف عبدالله شاهد، حثت كبيرة الدبلوماسيين في كوريا الجنوبية عبدالله شاهد على الاهتمام والتعاون بشكل خاص في ضمان سلامة المواطنين الكوريين المقيمين في المالديف، في حين تعهد عبدالله شاهد بالتعاون مع كوريا الجنوبية في هذا الشأن.