الاتحاد الأوروبي يدرس تقديم 1.2مليار يورو لأوكرانيا لمواجهة كورونا

تدرس المفوضية الأوروبية تقديم قرض بقيمة 3 مليار يورو ( 3.26مليار دولار) للدول المجاورة للاتحاد الأوروبي، تشمل 1.2مليار يورو لأوكرانيا.وسوف يتم توجيه أموال القرض، الذي يجب أن يحظى بموافقة الدول الأوروبية ونواب التكتل الأوروبي، إلى عشر دول، تشمل دولا راغبة في الانضمام لعضوية الاتحاد مثل ألبانيا والبوسنة ومونتنيجرو بالإضافة إلى دول أخرى مثل جورجيا وتونس والأردن.وقال نائب رئيس المفوضية فالديس دومبروفيسكيس "دعم الدول الجارة لنا خلال هذا الوقت من الأزمة أمر أساسي للحفاظ على استقرار المنطقة".