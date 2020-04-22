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الأربعاء 22 أبريل 2020 الموافق 29 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

البرلمان العربي يدعو لدعم الحكومة الشرعية في اليمن جراء السيول

الأربعاء 22/أبريل/2020 - 03:17 م
البرلمان العربي
البرلمان العربي
أ.ش.أ
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دعا رئيس البرلمان العربي الدكتور مشعل السلمي، الدول العربية ومنظمات الإغاثة الإنسانية لتقديم يد العون إلى الحكومة الشرعية في الجمهورية اليمنية لإغاثة الشعب نتيجة السيول الأخيرة.

وأعلن" السُّلمي "، في بيان له اليوم الأربعاء،: " تضامن البرلمان العربي مع الشعب اليمني في المحنة التي تعرض لها نتيجة السيول الجارفة التي ضربت مدينة عدن والمدن الأخرى وما ترتب عليها من أضرار جسيمة في الأرواح والممتلكات والبنى التحتية، وناشد الدول العربية ومنظمات الإغاثة لتقديم يد العون للحكومة الشرعية لإغاثة الشعب اليمني.

وأشار إلى أن مكتب البرلمان العربي قد ناقش في اجتماعه الافتراضي عن بعد يوم الأحد الماضي مستجدات الأوضاع في الجمهورية اليمنية سياسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا للتخفيف من معاناة الشعب اليمني، ودعم أمن واستقرار ووحدة وسيادة اليمن وسلامة أراضيه، وأخرها إعلان تحالف دعم الشرعية في اليمن وقف إطلاق النار الشامل في الجمهورية اليمنية لمدة أسبوعين قابلة للتمديد اعتبارًا من تاريخ 9 أبريل الجاري، دعمًا لعملية السلام فى اليمن واستجابةً لدعوة الأمين العام للأمم المتحدة، لمواجهة تبعات انتشار فيروس "كورونا" المُستجد.

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