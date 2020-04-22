المنوفية: الانتهاء من استعدادات شهر رمضان

أكد اللواء إبراهيم أحمد أبوليمون محافظ المنوفية، أنه تم الانتهاء من استعدادات شهر رمضان المعظم من خلال تكثيف الرقابة على الأسواق وتنشيط الحملات لتطهير الأسواق من السلع الفاسدة والمجهولة المصدر والمنتهية الصلاحية وكافة المخالفات التموينية.وأضاف "وكذلك تكثيف المرور على أسواق اللحوم ومنافذ توزيعها، وذلك بالتنسيق مع مديريتي الطب البيطري والصحة، وكذلك تكثيف المرور على المخابز بكافة أنواعها بصفة دورية ومستمرة لتحقيق الانضباط في عملية إنتاج الخبز وتوفيره لكافة المستهلكين بكل سهولة ويسر، وفي مجال البوتاجاز والمواد البترولية، تم التنسيق مع شركة الغازات البترولية لزيادة الحصة المقررة للمحافظة، والدفع بكميات إضافية من أسطوانات البوتاجاز لخلق حالة من الإشباع قبل حلول الشهر الكريم".وفي ذات السياق شدد محافظ المنوفية على رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء بضرورة الالتزام بتطبيق جميع الإجراءات الاحترازية الصادرة عن مجلس الوزراء لمواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد، مناشدا المواطنين الالتزام بكافة الإجراءات حفاظا على سلامتهم، وأضاف محافظ المنوفية أنه تم رفع درجة الاستعداد القصوى في كافة القطاعات الخدمية والمرافق مثل المياه والكهرباء والصرف الصحي وقطاع الصحة استعدادا لاستقبال الشهر الكريم.كما أكد محافظ المنوفية ضرورة تفعيل غرف العمليات الرئيسية والفرعية بالمراكز والمدن والأحياء لتلقي شكاوى وبلاغات المواطنين والأحداث الطارئة للتعامل الفوري معها. على أرقام غرفة العمليات المركزية بالمحافظة (2222035- 2224899- 2239804)، أو على غرف العمليات الفرعية بالوحدات المحلية شبين الكوم (2223188)، بركة السبع ( 2994480 )، الشهداء ( 2750003 )، الباجور ( 3884093 )، منوف ( 3660100 )، أشمون ( 3442016 )، قويسنا ( 2580630 )، تــلا ( 3553222 )، السادات ( 2698610 ) سرس الليان (3351063).