رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 22 أبريل 2020 الموافق 29 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

المنوفية: الانتهاء من استعدادات شهر رمضان

الأربعاء 22/أبريل/2020 - 03:16 م
إبراهيم أحمد أبو
إبراهيم أحمد أبو ليمون
ولاء القاضى
طباعة
أكد اللواء إبراهيم أحمد أبوليمون محافظ المنوفية، أنه تم الانتهاء من استعدادات شهر رمضان المعظم من خلال تكثيف الرقابة على الأسواق وتنشيط الحملات لتطهير الأسواق من السلع الفاسدة والمجهولة المصدر والمنتهية الصلاحية وكافة المخالفات التموينية.

وأضاف "وكذلك تكثيف المرور على أسواق اللحوم ومنافذ توزيعها، وذلك بالتنسيق مع مديريتي الطب البيطري والصحة، وكذلك تكثيف المرور على المخابز بكافة أنواعها بصفة دورية ومستمرة لتحقيق الانضباط في عملية إنتاج الخبز وتوفيره لكافة المستهلكين بكل سهولة ويسر، وفي مجال البوتاجاز والمواد البترولية، تم التنسيق مع شركة الغازات البترولية لزيادة الحصة المقررة للمحافظة، والدفع بكميات إضافية من أسطوانات البوتاجاز لخلق حالة من الإشباع قبل حلول الشهر الكريم".

وفي ذات السياق شدد محافظ المنوفية على رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء بضرورة الالتزام بتطبيق جميع الإجراءات الاحترازية الصادرة عن مجلس الوزراء لمواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد، مناشدا المواطنين الالتزام بكافة الإجراءات حفاظا على سلامتهم، وأضاف محافظ المنوفية أنه تم رفع درجة الاستعداد القصوى في كافة القطاعات الخدمية والمرافق مثل المياه والكهرباء والصرف الصحي وقطاع الصحة استعدادا لاستقبال الشهر الكريم.

كما أكد محافظ المنوفية ضرورة تفعيل غرف العمليات الرئيسية والفرعية بالمراكز والمدن والأحياء لتلقي شكاوى وبلاغات المواطنين والأحداث الطارئة للتعامل الفوري معها. على أرقام غرفة العمليات المركزية بالمحافظة (2222035- 2224899- 2239804)، أو على غرف العمليات الفرعية بالوحدات المحلية شبين الكوم (2223188)، بركة السبع ( 2994480 )، الشهداء ( 2750003 )، الباجور ( 3884093 )، منوف ( 3660100 )، أشمون ( 3442016 )، قويسنا ( 2580630 )، تــلا ( 3553222 )، السادات ( 2698610 ) سرس الليان (3351063).

موضوعات متعلقة

حقيقة بيع «البرنس» و«صبحى كابر» لحم حمير للمواطنين

وصول شحنة المساعدات الطبية المصرية إلى أمريكا

تفاصيل خطة المدن الجديدة لمحاصرة «كورونا»

لأول مرة.. قاعدة بيانات إلكترونية للاقتصاد غير الرسمى

الصور

image description

بـ«فسيخ ورنجة وبصل».. احتفالات المصريين في شم النسيم (صور)

image description

محمد الباز يوقع عقد نشر "الكتاب الأهم فى الصحافة المصرية" مع دار ريشة

image description

رمضان بلا فانوس.. رزق وفرحة لم يتركهما كورونا للشهر الفضيل

image description

سوق عشوائى بحلوان يتحدى قرارات الحكومة فى غياب الحى (صور)

image description

«المصريين»: ضربات الداخلية الاستباقية تُربك حسابات الإرهابية

الأكثر قراءة

«منظمة الأرصاد»: ارتفاع قياسى جديد لدرجات الحرارة خلال السنوات الخمس القادمة

السيسى للعمال:«أى حد عايز شغل يروح العاصمة الإدارية أو العلمين»

النيابة تحجز حنين حسام لصباح اليوم لاستكمال التحقيقات

تفاصيل طرح كوبونات «سلع غذائية» لدعم غير القادرين

إنفوجراف

image description

«الأزهر» يبين 44 مسألة فقهية حول المفطرات (إنفوجراف)

image description

خريطة الأنشطة الاقتصادية الأعلى أجرًا (إنفوجراف)

image description

الاقتصاد المصري يواصل تصدر معدلات النمو في المنطقة (إنفوجراف)

image description

الحصاد الأسبوعي لمجلس الوزراء (انفوجراف)

أيام زمان

التمثيل أنقذ فنانًا كبيرًا من التسمم وبتر ساقه.. «هرب من المستشفى فتم شفائه»

سر كراهية توفيق الحكيم لشهر أكتوبر.. فقد فيه شيئًا ثمينًا فشل في استرداده

لهذا السبب نام أحمد زكي في ثلاجة الموتى حيًا ثم أنقذ نفسه من الموت.. «قلبه كاد يتوقف»

أغرب طلب في التاريخ.. شادية طلبته من عماد حمدي بعد طلاقهما

نجم الساعة

التمثيل أنقذ فنانًا كبيرًا من التسمم وبتر ساقه.. «هرب من المستشفى فتم شفائه»

الصحة

خبراء: يمكن لأمهات مصابات بكورونا إرضاع أطفالهن

تقارير علمية تفتح الطريق أمام علاج كورونا

كيف يقتل فيروس كورونا؟

اليوجا تخفض مستويات هرمون الذكورة 29%

منوعات

هل النمش من أعراض سرطان الجلد؟

تردد قناة dmc لمتابعة مسلسلات رمضان 2020

الأمريكيون يؤيدون البقاء بالمنازل رغم إعادة فتح الاقتصاد

أنتوني فاوتشي لطفلة: «جنية الأسنان» لا تصاب بكورونا

مقالات الرأي
د.مينا بديع عبدالملك
اشتقنا إلى الكنيسة جدًا
منى رجب
أحلام وأوهام معركة الحياة
ثروت الخرباوي
رؤية فى رؤية الهلال يا فضيلة المفتى
ماجد حبته
ثم دفع البائع للمشترى!
المزيد

الثقافة

فى يوم حقوق المؤلف.. تعرف على مكتبات الأمم المتحدة حول العالم

«صفصافة» تحتفل باليوم العالمي للكتاب بإهداء إصداراتها للطواقم الطبية

تدريس أعمال الأبنودي في المدارس.. ما بين أسرة الشاعر والبرلمان

ثقافة الأردن تحتفي باليوم العالمي للكتاب وحق المؤلف في زمن كورونا