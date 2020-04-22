رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 22 أبريل 2020 الموافق 29 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تحقيقات

«معدن المصري».. شباب يتبرعون لصندوق تحيا مصر لمواجهة كورونا

الأربعاء 22/أبريل/2020 - 10:58 م
تحيا مصر
تحيا مصر
سمر مدحت
طباعة
يظهر معدن الشعوب وقت أزمات الوطن، فإما يتكاتف الجميع من أجل المساندة أو يتفرقوا، ذلك هو حال العالم في أزمة فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

ومعدن المصريين عادة ما يظهر في الأزمات، لمساندة الدولة في حربها ضد الفيروس الذي ظهر في مصر خلال منتصف فبراير الماضي، ولازالت منظمة الصحة العالمية تضع مصر ضمن قائمة الدول التي لم يخرج الأمر بها عن السيطرة.

ولم يقف المصريون كمتفرجين والقطاع الطبي يحاربان الوباء، فلعلن كثيرون عن تبرعهم بجزء بسيطة من أموالهم ورواتبهم لصندوق تحيا مصر لمواجهة الفيروس والقضاء عليه.

"الدستور" تستعرض نماذج لمصريين بسطاء استقطعوا مبلغا من رواتبهم للتبرع في صندوق تحيا مصر، لدعم القطاع الطبي، بعيدًا عن رجال الأعمال والمؤسسات الكبرى التي تبرعت أيضًا.

أشرف مكرم، 32 عامًا، يعمل في إحدى شركات الحاسب الآلي، من المتبرعين لصندوق تحيا مصر ضد فيروس كورونا، يقول: "يواجه القطاع الطبي بالتأكيد عجز مادي في علاج المصابين وتحويلهم إلى متعافين لذلك كان لا بد من مساندته".

يضيف: "قمت وزملائي بعمل تحدي للخير، وتبرعت بيومين من راتبي على مدار ثلاثة أشهر لصندوق تحيا مصر، لمصابي كورونا من خلال شركتي، التي نظمت البرنامج".

يوضح: "شعرت وقتها بالفخر والإعزاز رغم أنه أمر بسيط لكن أنا على يقين أنها ستساعد ولو بنسبة قليلة، وأتمنى أن كل مقتدر على ذلك يشارك في التبرع لصندوق تحيا مصر، من أجل دعم ومساندة القطاع الطبي في حربه ضد كورونا".

أحمد البحراوي، 29 عامًا، من القاهرة، أحد المتبرعين يقول: "ليس كافيًا أن نتعاطف مع المصابين والطاقم الطبي فقط، ولكن لا بد من أن نتحرك كي نساندهم بشكل مادي ومعنوي، فهم يحتاجون لذلك بالتأكيد".

يضيف: "قمت بالتبرع لصندوق تحيا مصر، لأن ذلك يعتبر واجب على كل فرد من المصريين أن نساعد الدولة بالمجهود والعمل التطوعي والمادي، لدعم المرضى ومكافحة الفيروس، وكل شخص على حسب مقدرته المادية فأقل مبلغ سيفرق بالتأكيد".

يتابع: "تبرعب بمبلغ بسيط على حسب مقدرتي لكننا 100 مليون شخص إذا قام كل شخص بالتبرع بمبلغ بسيط سيكون هناك فائض مادي ضخم تستطيع الدولة استخدامه في حربها ضد كورونا وتوفيره للقطاع الطبي لدعم مصابي الفيروس".

هند السيد، 27 عامًا، تعمل في أحد شركات المحاسبة، تقول: "تبرعت بألف جنيه لصندوق تحيا مصر لدعم مصابي الفيروس والطاقم الطبي، وأرى أن كل رب أسرة إذا تبرع بجينه واحد عن كل فرد من أسرته سنجمع مبلغا ضخما".

تضيف: "نساند الدولة بأي شيء حتى لو بسيط، بالتأكيد أي مبلغ مالي سيحدث فرق في علاج المصابين، وحماية الطاقم الطبي المكلف بالتعامل مع الفيرس، ورغم ضألة المبلغ المالي إلا إنني سأقوم كل فترة بالتبرع من أجل دعم الدولة في حربها ضد كورونا".

تستطرد: "لا بد أن نساندة الدولة والطاقم الطبي، فمعدن الشعوب يظهر في تلك المواقف، وقمت بعمل تحدي وتنافس مع أصدقائي، مثل التحدي الذي قام به المشاهير في تحدي الخير وكفالة أسر العمالة غير المنتظمة في مصر، وتحدينا بعضنا البعض في التبرع لصندوق تحيا مصر بشكل شهري حتى تنفرج أزمة فيروس كورونا".

موضوعات متعلقة

السيسى للعمال:«أى حد عايز شغل يروح العاصمة الإدارية أو العلمين»

7 إصابات جديدة بكورونا في الأردن

الولايات المتحدة تشكر مصر على المساعدات الطبية

«الوزراء» يكشف حقيقة زيادة عدد ساعات الحظر فى رمضان

الصور

image description

بـ«فسيخ ورنجة وبصل».. احتفالات المصريين في شم النسيم (صور)

image description

محمد الباز يوقع عقد نشر "الكتاب الأهم فى الصحافة المصرية" مع دار ريشة

image description

رمضان بلا فانوس.. رزق وفرحة لم يتركهما كورونا للشهر الفضيل

image description

سوق عشوائى بحلوان يتحدى قرارات الحكومة فى غياب الحى (صور)

image description

«المصريين»: ضربات الداخلية الاستباقية تُربك حسابات الإرهابية

الأكثر قراءة

الصحة: 12 وفاة و169 إصابة جديدة بكورونا

7 إصابات جديدة بكورونا في الأردن

النيابة تحجز حنين حسام لصباح اليوم لاستكمال التحقيقات

«منظمة الأرصاد»: ارتفاع قياسى جديد لدرجات الحرارة خلال السنوات الخمس القادمة

إنفوجراف

image description

«الأزهر» يبين 44 مسألة فقهية حول المفطرات (إنفوجراف)

image description

خريطة الأنشطة الاقتصادية الأعلى أجرًا (إنفوجراف)

image description

الاقتصاد المصري يواصل تصدر معدلات النمو في المنطقة (إنفوجراف)

image description

الحصاد الأسبوعي لمجلس الوزراء (انفوجراف)

أيام زمان

التمثيل أنقذ فنانًا كبيرًا من التسمم وبتر ساقه.. «هرب من المستشفى فتم شفائه»

سر كراهية توفيق الحكيم لشهر أكتوبر.. فقد فيه شيئًا ثمينًا فشل في استرداده

لهذا السبب نام أحمد زكي في ثلاجة الموتى حيًا ثم أنقذ نفسه من الموت.. «قلبه كاد يتوقف»

أغرب طلب في التاريخ.. شادية طلبته من عماد حمدي بعد طلاقهما

نجم الساعة

التمثيل أنقذ فنانًا كبيرًا من التسمم وبتر ساقه.. «هرب من المستشفى فتم شفائه»

الصحة

خبراء: يمكن لأمهات مصابات بكورونا إرضاع أطفالهن

تقارير علمية تفتح الطريق أمام علاج كورونا

كيف يقتل فيروس كورونا؟

اليوجا تخفض مستويات هرمون الذكورة 29%

منوعات

رسام صغير.. حكاية شاب يطور الزي الفرعوني

حكايات متبرعون بالمقابر لدفن ضحايا كورونا

هل النمش من أعراض سرطان الجلد؟

تردد قناة dmc لمتابعة مسلسلات رمضان 2020

مقالات الرأي
خالد عكاشة
ماذا يجرى للضباط الأتراك فى ليبيا؟
سيد عبدالقادر
فى انتظار الشبح المصرى
حسين عثمان
كل الطرق تؤدى إلى التعايش مع «كورونا»
أحمد بهاء الدين شعبان
اليوم التالى لـ«كورونا» «2»
المزيد

الثقافة

«السرديات الأردني» يستضيف الفائز بالبوكر العربية عبد الوهاب عيساوي

وزير الثقافة الأردني يطالب بتوضيح لدور الثقافة والفنون أوقات الأزمات

منظمة طلائع البعث تعلن أسماء الفائزين بمسابقتها الأدبية

«علم الفلك المسلي».. كتاب جديد للمؤسسة المصرية الروسية للثقافة والعلوم