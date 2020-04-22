«معدن المصري».. شباب يتبرعون لصندوق تحيا مصر لمواجهة كورونا

يظهر معدن الشعوب وقت أزمات الوطن، فإما يتكاتف الجميع من أجل المساندة أو يتفرقوا، ذلك هو حال العالم في أزمة فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.ومعدن المصريين عادة ما يظهر في الأزمات، لمساندة الدولة في حربها ضد الفيروس الذي ظهر في مصر خلال منتصف فبراير الماضي، ولازالت منظمة الصحة العالمية تضع مصر ضمن قائمة الدول التي لم يخرج الأمر بها عن السيطرة.ولم يقف المصريون كمتفرجين والقطاع الطبي يحاربان الوباء، فلعلن كثيرون عن تبرعهم بجزء بسيطة من أموالهم ورواتبهم لصندوق تحيا مصر لمواجهة الفيروس والقضاء عليه."الدستور" تستعرض نماذج لمصريين بسطاء استقطعوا مبلغا من رواتبهم للتبرع في صندوق تحيا مصر، لدعم القطاع الطبي، بعيدًا عن رجال الأعمال والمؤسسات الكبرى التي تبرعت أيضًا.أشرف مكرم، 32 عامًا، يعمل في إحدى شركات الحاسب الآلي، من المتبرعين لصندوق تحيا مصر ضد فيروس كورونا، يقول: "يواجه القطاع الطبي بالتأكيد عجز مادي في علاج المصابين وتحويلهم إلى متعافين لذلك كان لا بد من مساندته".يضيف: "قمت وزملائي بعمل تحدي للخير، وتبرعت بيومين من راتبي على مدار ثلاثة أشهر لصندوق تحيا مصر، لمصابي كورونا من خلال شركتي، التي نظمت البرنامج".يوضح: "شعرت وقتها بالفخر والإعزاز رغم أنه أمر بسيط لكن أنا على يقين أنها ستساعد ولو بنسبة قليلة، وأتمنى أن كل مقتدر على ذلك يشارك في التبرع لصندوق تحيا مصر، من أجل دعم ومساندة القطاع الطبي في حربه ضد كورونا".أحمد البحراوي، 29 عامًا، من القاهرة، أحد المتبرعين يقول: "ليس كافيًا أن نتعاطف مع المصابين والطاقم الطبي فقط، ولكن لا بد من أن نتحرك كي نساندهم بشكل مادي ومعنوي، فهم يحتاجون لذلك بالتأكيد".يضيف: "قمت بالتبرع لصندوق تحيا مصر، لأن ذلك يعتبر واجب على كل فرد من المصريين أن نساعد الدولة بالمجهود والعمل التطوعي والمادي، لدعم المرضى ومكافحة الفيروس، وكل شخص على حسب مقدرته المادية فأقل مبلغ سيفرق بالتأكيد".يتابع: "تبرعب بمبلغ بسيط على حسب مقدرتي لكننا 100 مليون شخص إذا قام كل شخص بالتبرع بمبلغ بسيط سيكون هناك فائض مادي ضخم تستطيع الدولة استخدامه في حربها ضد كورونا وتوفيره للقطاع الطبي لدعم مصابي الفيروس".هند السيد، 27 عامًا، تعمل في أحد شركات المحاسبة، تقول: "تبرعت بألف جنيه لصندوق تحيا مصر لدعم مصابي الفيروس والطاقم الطبي، وأرى أن كل رب أسرة إذا تبرع بجينه واحد عن كل فرد من أسرته سنجمع مبلغا ضخما".تضيف: "نساند الدولة بأي شيء حتى لو بسيط، بالتأكيد أي مبلغ مالي سيحدث فرق في علاج المصابين، وحماية الطاقم الطبي المكلف بالتعامل مع الفيرس، ورغم ضألة المبلغ المالي إلا إنني سأقوم كل فترة بالتبرع من أجل دعم الدولة في حربها ضد كورونا".تستطرد: "لا بد أن نساندة الدولة والطاقم الطبي، فمعدن الشعوب يظهر في تلك المواقف، وقمت بعمل تحدي وتنافس مع أصدقائي، مثل التحدي الذي قام به المشاهير في تحدي الخير وكفالة أسر العمالة غير المنتظمة في مصر، وتحدينا بعضنا البعض في التبرع لصندوق تحيا مصر بشكل شهري حتى تنفرج أزمة فيروس كورونا".