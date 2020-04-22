«السيسى» يرتدى كمامة أثناء افتتاح عدد من المشروعات القومية

ظهر الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، أثناء افتتاح عدد من المشروعات القومية، مرتديًا كمامة طبيّة كإجراء احترازى للوقاية من فيروس كورونا المُستجد (كوفيد- 19).ويفتتح السيسى عددًا من المشروعات القومية في منطقة شرق قناة السويس، بمناسبة الاحتفال بعيد تحرير سيناء.ومن المقرر أن يشهد الرئيس السيسى الانتهاء من نفق الشهيد أحمد حمدى 2، للإعلان عن تدشين هذه المرحلة، والانتهاء من حفر النفق.وشهدت محافظة الإسماعيلية افتتاح العديد من المشروعات التنموية، بينها أنفاق قناة السويس ومدينة الإسماعيلية الجديدة ومحطة مياه الشرب الكبرى بالإسماعيلية الجديدة وكورنيش بحيرة الصيادين الجديد والممشى السياحي على البحيرة وسوق الأسماك المتطور الجديد ومشروع المحاور المرورية وكوبرى سرابيوم العائم بالإسماعيلية وكوبرى الشهيد أحمد عمر شبراوى بمنطقة الشط بالسويس، كما تم افتتاح أنفاق السيارات أسفل المجرى الملاحى لقناة السويس بالإسماعيلية.