«الأوقاف»: مسموح برفع أذان النوازل فقط فى رمضان

قال الشيخ جابر طايع، رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، إن المساجد ما زالت مغلقة بسبب فيروس كورونا، والمسموح به فقط في شهر رمضان هو رفع أذان النوازل.وأضاف طايع، خلال مداخلة لفضائية "dmc"، أن الصلاة في البيوت، معقبًا: "كما يقول المؤذن صلوا في بيوتكم"، موكدًا أن وزارة الأوقاف تؤكد عدم التجمعات بالمساجد لعدم تفشي فيروس كورونا.وحول موعد فتح المساجد أمام المصلين، أكدت وزارة الأوقاف فى وقت سابق أن موعد فتح المساجد مرهون بزوال علة غلق المساجد، وهى مرتبطة بأمرين، أولهما عدم تسجيل أي حالات إيجابية جديدة، أما الأمر الثانى فهو أهل الاختصاص أو أهل الطب فيما يتصل بمتى تعود هذه التجمعات.