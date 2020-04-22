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الأربعاء 22 أبريل 2020 الموافق 29 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

الحصيوى: ضبط أبعاد شوارع سيوة وإزالة المعوقات لتظهر بشكل لائق

الأربعاء 22/أبريل/2020 - 02:14 م
مدينة سيوة
مدينة سيوة
ياسمين شعيب
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تفقد اللواء وفائى عبدالفتاح الحصيوي، رئيس مركز ومدينة سيوة، اليوم الأربعاء، أعمال الطرق والأرصفة والبلدورات بمدخل المدينة وشارعي قسم الشرطة والمعهد الأزهرى بحضور الإدارات المعنية بالمجلس.

ووجه "الحصيوي" بضرورة ضبط أبعاد الشوارع وإزالة أى معوقات بالإجراءات القانونية وظهور الأعمال بالمظهر اللائق والانتهاء منها في التوقيتات المحددة، وذلك حرصًا على سلامة المواطنين وظهور الواحة بالمظهر اللائق.

وتابع: إن ذلك جاء استمرارًا لتنفيذ توجيهات اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، بتكثيف الجهود والمتابعة الميدانية لكل الأعمال والمشروعات بنطاق المدن والمراكز بالمحافظة والوقوف على الجودة طبقًا لمواصفات المتفق عليها والإسرع في تنفيذها في التوقيتات المحددة.
الحصيوى: ضبط أبعاد شوارع سيوة وإزالة المعوقات لتظهر بشكل لائق
الحصيوى: ضبط أبعاد شوارع سيوة وإزالة المعوقات لتظهر بشكل لائق
الحصيوى: ضبط أبعاد شوارع سيوة وإزالة المعوقات لتظهر بشكل لائق
الحصيوى: ضبط أبعاد شوارع سيوة وإزالة المعوقات لتظهر بشكل لائق
الحصيوى: ضبط أبعاد شوارع سيوة وإزالة المعوقات لتظهر بشكل لائق
الحصيوى: ضبط أبعاد شوارع سيوة وإزالة المعوقات لتظهر بشكل لائق

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