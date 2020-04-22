الحصيوى: ضبط أبعاد شوارع سيوة وإزالة المعوقات لتظهر بشكل لائق

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تفقد اللواء وفائى عبدالفتاح الحصيوي، رئيس مركز ومدينة سيوة، اليوم الأربعاء، أعمال الطرق والأرصفة والبلدورات بمدخل المدينة وشارعي قسم الشرطة والمعهد الأزهرى بحضور الإدارات المعنية بالمجلس.ووجه "الحصيوي" بضرورة ضبط أبعاد الشوارع وإزالة أى معوقات بالإجراءات القانونية وظهور الأعمال بالمظهر اللائق والانتهاء منها في التوقيتات المحددة، وذلك حرصًا على سلامة المواطنين وظهور الواحة بالمظهر اللائق.وتابع: إن ذلكاستمرارًا لتنفيذ توجيهات اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، بتكثيف الجهود والمتابعة الميدانية لكل الأعمال والمشروعات بنطاق المدن والمراكز بالمحافظة والوقوف على الجودة طبقًا لمواصفات المتفق عليها والإسرع في تنفيذها في التوقيتات المحددة.