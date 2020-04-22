تعقيم البنوك ومكاتب البريد بفوه في كفرالشيخ لمواجهة كورونا (صور)

أعلنت مديرية الطب البيطري بكفرالشيخ، برئاسة الدكتور أيمن عبداللاه، شن حملات مكثفة لتعقيم وتطهير البنوك ومكاتب البريد، حيث تم تعقيم مكتب البريد وبنك مصر وبنك القاهرة بمدينة فوه، كإجراء احترازي لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.وأكد مدير عام الطب البيطري، خلال تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أنه تم أيضا تطهير العشرات من المنشآت الحكومية داخل المحافظة بإجمالي 131 منشأة، أيضا تم تفعيل جميع الكمائن الموجودة على مداخل المحافظة لتطهير السيارات المتجه من وإلى المحافظات الأخرى.وكذلك أيضا المناطق التي تشهد تردد المواطنين بكثرة مثل مكاتب البريد يتم تطهيرها بصفة مستمرة، وكذلك مناطق تجمع المواطنين، كما تم تعقيم عدد من المستشفيات كالموجودة بمدينتي فوه وبلطيم.