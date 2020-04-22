«الأعلى للإعلام» يطالب الالتزام بالضوابط المهنية والقيم الإخلاقية

اجتمعت لجنة ضبط الأداء الرياضي بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام باستخدام تقنية الاتصال الرقمي وأوصت اللجنة بمناشدة وسائل الإعلام المطبوعة والمسموعة والمرئية والإلكترونية بالالتزام بالضوابط المهنية الصادرة عن المجلس والقيم الأخلاقية وعدم إثارة التعصب والفتن أو الإساءة إلى الرموز الرياضية.أهابت اللجنة بكافة الوسائل الدعوة لمبادرة تجمع الرياضيين بكافة الأنشطة والانتماءات الرياضية لمواجهة الآثار السلبية الناتجة عن أزمة انتشار فيروس كورونا، مُشيدة بالمبادرات التي دعا إليها بعض لاعبي الناديين الأهلي والزمالك فى هذا الشأن.