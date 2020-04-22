لحظة وصول الرئيس السيسي لافتتاح مشروعات قومية

عرضت فضائية "اكسترانيوز"، لحظة وصول الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، لافتتاح عدد من المشروعات القومية بشرق القناة بمناسبة الاحتفال بعيد تحرير سيناء.وشهدت محافظة الإسماعيلية افتتاح العديد من المشروعات التنموية بينها أنفاق قناة السويس ومدينة الإسماعيلية الجديدة ومحطة مياه الشرب الكبرى بالإسماعيلية الجديدة وكورنيش بحيرة الصيادين الجديد والممشى السياحي على البحيرة وسوق الأسماك المتطور الجديد ومشروع المحاور المرورية وكوبرى سرابيوم العائم بالإسماعيلية وكوبرى الشهيد أحمد عمر شبراوى بمنطقة الشط بالسويس، كما تم افتتاح أنفاق السيارات أسفل المجرى الملاحى لقناة السويس بالإسماعيلية.