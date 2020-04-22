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الأربعاء 22 أبريل 2020 الموافق 29 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
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بث مباشر.. السيسي يفتتح عددًا من المشروعات القومية
الأربعاء 22/أبريل/2020 - 02:10 م
عبد الفتاح السيسي
ياسمين عباس
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يقدم موقع الدستور، بثًا مباشرًا لافتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي، لعدد من المشروعات القومية بمناسبة عيد تحرير سيناء.
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