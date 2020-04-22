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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

نوال مصطفى تشارك الأطفال فرحة رمضان بتوزيع الفوانيس

الأربعاء 22/أبريل/2020 - 02:09 م
الكاتبة نوال مصطفى
الكاتبة نوال مصطفى
محمد الشريف
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قامت الكاتبة نوال مصطفى، مؤسس ورئيس مجلس إدارة جمعية رعاية أطفال السجينات، وسط أجواء من البهجة؛ بتوزيع فوانيس رمضان على أطفال الجمعية بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم؛ إلى جانب توعيتهم بمخاطر فيروس كورونا (كوفيد -19) المستجد.

من جهتها، أكدت الكاتبة نوال مصطفى أنها تستمد سعادتها من نظرة الفرحة التي تملأ عيون الأطفال، وتحرص بشكل دائم أن تشاركهم المناسبات المختلفة؛ محاولة إدخال الفرحة إلى قلوبهم، معلقة على ذلك بـ:"الأطفال هم أساس الجمعية والفرحة اللي في عيونهم ديه هي أهم حاجة عندي وبسعى دائمًا أني أشوفها منورة وشوشهم".

وعلى هامش توزيع الفوانيس، اجتمعت الحاصلة على جائزة صنّاع الأمل مع الأطفال، وسط إجراءات وقائية؛ لفتح النقاش حول أزمة «كورونا»، والتعرف على إدراك الأطفال بخطورة الفيروس، وتوعيتهم باتباع أفضل الوسائل الوقائية اللازمة لمواجهة «كورونا»، وعلقت قائلة:"أنا اتفاجئت جدًا بوعي الأطفال من خطورة الفيروس والمعلومات إللي عندهم عن طرق الوقاية من الفيروس."

وبابتسامة تملأ الوجه عبر الأطفال عن فرحتهم عقب استلام الفوانيس فقال أحدهم "أنا فرحان أوي بالفانوس وكان نفسي في واحد من إللي بينور دا"، وعبرت رميساء صاحبة الـ9 سنوات "أنا بحب ماما نوال أوي لأنها بتفرحنا على طول والفانوس دا هلعب بيه طول شهر رمضان"، بينما قالت إحدى الأمهات "أنتوا شيلتوا من على قلبي حمل كبير وفرحتوا ابني لأنه كل يوم كان بيطلب مني أجابله فانوس ومكنتش عارفة أقوله إيه."

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