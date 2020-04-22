صرف 665 مليون جنيه لمليون و385 ألف مستفيد من تكافل وكرامة

أكدت وزارة التضامن الاجتماعي أن الوزيرة نيڤين القباج تتابع سير عملية صرف المساعدات الخاصة ببرنامج تكافل وكرامة، والتي بدأ صرفها اعتبارًا من يوم 18 أبريل على مستوى جميع المحافظات.وأضافت الوزارة أن مليونًا و385 ألف مستفيد قاموا بصرف ما يقرب من 665 مليون جنيه بمكاتب البريد حتى مساء أمس من خلال 4.575 ماكينة مقسمة على 3.360 مكتب بريد، ومن المقرر أن يستمر الصرف لبقية المستفيدين من مساعدات تكافل وكرامة حتى نهاية شهر أبريل.وكانت وزيرة التضامن الاجتماعي قد شكلت غرفة عمليات مركزية بالوزارة لمتابعة عملية الصرف علي مستوى المحافظات، بالتنسيق مع مديري مديريات التضامن الاجتماعى ومسئولي هيئة البريد المصري.