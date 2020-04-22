محافظ المنيا يهنئ الرئيس السيسى بحلول شهر رمضان

أرسل اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، برقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.وجاء نص برقية تهنئة المحافظ: يطيب لي بالأصالة عن نفسي ونيابة عن أهالي محافظة المنيا، أن أبعث لسيادتكم خالص التهاني القلبية بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، أعاده الله على سيادتكم وعلى مصرنا الغالية وشعبها العريق بالخير واليمن والبركات، راجيًا الله عز وجل أن يمدكم بموفور الصحة والسعادة والتوفيق ويسدد على طريق الخير خطاكم.كما بعث المحافظ، برقيات مماثلة للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، وفضيلة الإمام أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، والدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، والدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، والوزراء والمحافظين.وقدم المحافظ خالص التهنئة لأبناء وأجهزة المحافظة بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، داعيًا المولى العلي القدير أن يعيد هذه المناسبة المباركة على الأمتين العربية والإسلامية باليمن والخير والبركات، وأن يحفظ بلادنا مصر وينعم عليها بالأمن والأمان والسلام والاستقرار.