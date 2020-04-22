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الأربعاء 22 أبريل 2020 الموافق 29 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

مصر للألومنيوم: انخفاض أسعار النفط سيؤثر على أسعار الطاقة

الأربعاء 22/أبريل/2020 - 02:04 م
مصر للألومنيوم
مصر للألومنيوم
أسامة الشندويلي
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كشف محمد عبدالهادي، عضو مجلس إدارة شركة مصر للألومنيوم، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية، uk أن انخفاض أسعار النفط العالمي سيكون له تأثير على أسعار الطاقة التي تستخدمها مصانع شركات قطاع الأعمال العام.

وأضاف عبد الهادي، لـ«الدستور»، نأمل أن يؤدي انخفاض أسعار البترول سيؤدي إلى انخفاض تكاليف استيراد المنتجات البترولية المستخدمة في التصنيع، ما يسهم في تخفيض تكاليف الإنتاج للمصانع.

وأشار إلى أن البترول من مقومات الصناعات الأساسية ولا غنى عنه في كبرى الصناعات، لذا توفيره بالأسعار المنخفضة للشركات والمصانع سيسهم بشكل كبير في زيادة الطاقة الإنتاجية وتخفيض فاتورة استيراد الزّيوت الخام.

وأوضح أن النفط سيكون له تأثير على أسعار الكهرباء المستخدمة في المصانع، لافتًا إلى أن الكهرباء تدخل في مستلزمات إنتاج الألومنيوم وسَعرها مرتفع بالنسبة لسعر المعدن في البورصة العالمية لذا فإنه في حالة تراجع أسعار الكهرباء المقدمة للمصانع على خلفية انخفاض أسعار النفط، فإن هذا التراجع سيعمل على تعزيز صناعة الألومنيوم والصناعات الأخرى التي تنتجها مصانع وشركات قطاع الأعمال ويدخل فيها الاعتماد على الطاقة.

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