ميناء دمياط يستقبل 10 سفن للحاويات والبضائع العامة خلال 24 ساعة

استقبل ميناء دمياط، خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، ثلاث سفن حاويات، وسبع سفن بضائع عامة، بينما غادرته أربع سفن حاويات وثماني سفن بضائع عامة، فيما بلغ إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 17 سفينة.وذكرت هيئة الميناء - في بيان اليوم الأربعاء أن قطارين يحملان حمولة إجمالية تبلغ 2727 طنا من القمح غادرا الميناء، متجهين إلى صوامع شبرا، بينما غادرت 693 شاحنة بحمولة إجمالية قدرها 34 ألفا و744 طنا من البضائع العامة، ليصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 177 ألفا و3 أطنان، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 106 آلاف و798 طنا.وأشار - البيان - إلى أن حركة الصادر من البضائع العامة شملت 485 طن "داى أمونيوم" و2085 طن فوسفات و4080 طن مولاس و11325 طن يوريا، و1800 طن كسب صويا، فيما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 1300 طن خردة و14200 طن ذرة و6746 طن حديد و5208 طن قمح.‎