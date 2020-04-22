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الأربعاء 22 أبريل 2020 الموافق 29 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

البنك الأهلي يرفع حدود السحب بمناسبة شهر رمضان

الأربعاء 22/أبريل/2020 - 01:54 م
البنك الأهلي
البنك الأهلي
راندا التوني
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قال يحيى أبوالفتوح، نائب رئيس البنك الأهلي المصري، لـ«الدستور»، إن البنك قام بتعديل حدود السحب للأفراد بداية من شهر رمضان المعظم ليصبح كالآتي من الـAtm من 5000 جنيه يوميًا ليصبح 20000 جنيه وفي الفروع من 10000 جنيه يوميًا ليصبح 50000 جنيه.

يأتي ذلك ضمن خطة البنك المركزي المصري، للتسهيل على المواطنين خلال شهر رمضان الكريم.

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