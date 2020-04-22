البنك الأهلي يرفع حدود السحب بمناسبة شهر رمضان

قال يحيى أبوالفتوح، نائب رئيس البنك الأهلي المصري، لـ«الدستور»، إن البنك قام بتعديل حدود السحب للأفراد بداية من شهر رمضان المعظم ليصبح كالآتي من الـAtm من 5000 جنيه يوميًا ليصبح 20000 جنيه وفي الفروع من 10000 جنيه يوميًا ليصبح 50000 جنيه.يأتي ذلك ضمن خطة البنك المركزي المصري، للتسهيل على المواطنين خلال شهر رمضان الكريم.