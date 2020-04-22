خيانة للمبادئ.. هجوم على أردوغان بسبب صورة مقلوبة لـ أتاتورك

نشر موقع "تركيا الآن" صورة لإحدى المؤسسات الحكومية، عليها صورة مؤسس الجمهورية التركية، مصطفى كمال أتاتورك، معلقة بالمقلوب، استعدادًا للاحتفال بعيد السيادة الوطنية ويوم الطفل بعد غد الخميس المقبل.وانتشرت الصورة على مواقع التواصل الاجتماعي، واعتبر المدونون الصورة خير تعبير عن انقلاب أردوغان على الأسس والمبادئ والقيم التي أرساها مؤسس الدولة التركية الحديثة.وعلق خلوق باكشان، نائب حزب الشعب الجمهوري المعارض الأسبق، وعضو مجلس الحزب، على حسابه على "تويتر" قائلًا: "صورة أتاتورك معلقة بالمقلوب على إحدى المؤسسات الحكومية.. من فعل هذه الخيانة عديم الشرف.. وهو لم يهاجم أتاتورك فقط بل هاجم شرف وفخر أهل طرابزون، فطرابزون مدينة مؤسس الجمهورية، مدينة البواسل في النضال الوطني. ومن فعل هذا فهو أدنى من الدناة، وطرابزون تعلم جيدًا حيثية هذا الفعل الخائن للوطن".