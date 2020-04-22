البورصة تخسر 1.9 مليار جنيه بختام التعاملات

واصلت أسهم ومؤشرات البورصة تباينها لدى إغلاق تعاملات اليوم الأربعاء، بدعم من التراجع الذى سيطر على أداء بعض الأسهم الكبرى والقيادية بالسوق، فى الوقت الذى ارتفعت فيه بعض الأسهم الصغيرة والمتوسطة القيمة.وخسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 1.9 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 544.1 مليار جنيه.كما هبط المؤشر الرئيسي للبورصة "إى جى إكس 30" بنسبة 75. 0 %، بما يعادل 73.6 نقطة خسارة، ليغلق عند مستوى 9801 نقطة، فيما ارتفع المؤشر الثانوى "إى جى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 1.13 %، بما يعادل 12.36 نقطة، لينهى تعاملاته عند مستوى 1107 نقطة، وسط تداولات نشطة تخطت قيمتها مستوى الـ1.6 مليار جنيه، وذلك بالتعامل على نحو 377.8 مليون ورقة مالية، تمت من خلال تنفيذ نحو 31.37 الف صفقة بيع وشراء.