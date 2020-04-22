قاذفات روسية تنجح بالمناورة وضرب الأهداف بدقة

أجرت قيادة الطيران الروسية تدريبات عسكرية تحت إشراف قيادة قائد الطيران البعيد المدى، الجنرال سيرغي كوبيلاش، في منطقة أمور.ونجحت القاذفتان "تو-95 إم إس" و"تو-22 إم3" الاستراتيجيتان، من المناورة أثناء تلقي هجوم مفاجئ وضرب الأهداف المطلوبة بدقة عالية.وقال الجنرال كوبيلاش: "أظهر طيارونا والفنيون وكوادر الدعم مهارات عالية، وأنجزوا جميع المهام، واستكملوا بنجاح جميع الإجراءات المخطط لها لفترة التدريب الشتوية".وتم الانتهاء من تحديث صغير للدفعة الأولى من طائرات Tu-95MS في مارس 2020. كان الهدف من البرنامج هو استبدال جزئي للمعدات اللاسلكية وأنظمة الملاحة القديمة.