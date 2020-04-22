السعودية: دول «التعاون الإسلامى» قادرة على تجاوز كورونا

قال وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان آل سعود، مساء اليوم الأربعاء، إن دول مجلس التعاون الإسلامي قادرة على تجاوز جائحة فيروس كورونا المستجد.وجاءت تصريحات وزير الخارجية السعودي خلال افتتاح الاجتماع الافتراضي لوزراء خارجية دول منظمة التعاون الإسلامي، لبحث جائحة كورونا.وقال الأمير فيص بن فرحان، في كلمته بالقمة، التي نقلتها صحيفة "مكة" السعودية: "المملكة قدمت 500 مليون دولار للمنظمات الدولية، وخاصة الصحية منها لمكافحة فيروس كورونا".وتابع بقوله: "السعودية قامت بجميع الإجراءات لحماية وسلامة المواطنين والمقيمين منذ بداية أزمة كورونا".وأوضح قائلا إن المملكة ملتزمة بتقديم المساعدات لليمن وفلسطين، خلال جائحة فيروس كورونا، من خلال مركز الملك سلمان للإغاثة.