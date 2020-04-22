91 مليار جنيه حصيلة شهادات الـ15%

بلغ إجمالي الاكتتاب في شهادات الـ15% ببنوك الأهلي المصري ومصر 91 مليار جنيه.وسجل إجمالي الاكتتاب في الشهادات بالبنك الأهلي المصري، 62 مليار جنيه، وفقًا لتصريحات يحيى أبو الفتوح، نائب رئيس البنك الأهلي المصري، و29 مليار جنيه ببنك مصر، طبقًا لتصريحات عاكف المغربى، نائب رئيس بنك مصر.كان بنك مصر والأهلي قد طرحا الشهادة البلاتينية وابن مصر منذ 22 مارس الماضى، بعائد 15% لمدة عام ضمن الإجراءات الاحترازية التي اتخذها البنك المركزي ضد تداعيات فيروس كورونا.