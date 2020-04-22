استشارى: التفاؤل طاقة إيجابية تنتقل من شخص لآخر (فيديو)

أكدت نانسي توفيق، استشاري علاقات أسرية، ضرورة الاستفادة من فترة الحظر والحجر الصحى، بأن تكون الأسر على قدر كبير من المسئولية في تصدير صورة إيجابية في لأبنائهم.ونصحت نانسي توفيق، خلال لقائها ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على قناة مصر الأولى، كل الآباء بالاستفادة بهدية الله في إتاحة متسع من الوقت لتوظيفه بشكل صحيح وإيجابي، مشيرة إلى أن تلك الأزمة أوضحت قيمة الناس المحيطين بنا والتعرف عليهم أكثر.وأشارت استشاري العلاقات الأسرية إلى أن الإيجابية والتفاؤل طاقة تنتقل من شخص لآخر، وهذا أفضل للقدرة على استيعاب طاقة الأطفال التي أصبح من الصعب تفريغها إلا في المنازل، فليس هناك متنزهات أو نوادٍ أو مدارس، فكل تلك الأماكن كان لها دور في تفريغ طاقات الأطفال.