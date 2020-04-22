رفع حدود السحب اليومى للأفراد فى رمضان من ماكينات الصرف وفروع البنوك

قال محمد الأتربي، رئيس اتحاد بنوك مصر ورئيس بنك مصر، الأربعاء، إنه تم الاتفاق بين الاتحاد والبنك المركزي المصري على زيادة حد السحب النقدي للأفراد بداية من شهر رمضان.أضاف رئيس اتحاد بنوك مصر، أنه سيتم تعديل حدود السحب للأفراد لتصبح 20 ألف جنيه عبر ماكينات الـATM يوميًا بدلًا من 5 آلاف جنيه في الوقت الحالي، وترتفع فى الفروع من 10 آلاف جنيه يوميًا لتصبح 50 ألف جنيه.