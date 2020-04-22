باكستان تحذر من وصول كورونا إلى ذروته بالبلاد

حذّر وزير الخارجية الباكستاني، محمود قريشي، اليوم الأربعاء، من إمكانية وصول فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) إلى ذروته داخل بلاده خلال شهري مايو ويونيو المقبلين.وأوضح قريشي، حسبما نقلت قناة "جيونيوز" الباكستانية، أن باكستان لم تصل إلى الذروة حتى الآن من حيث عدد مصابي فيروس كورونا المستجد، مضيفًا أن "الأرقام من المحتمل أن تقفز خلال شهري مايو ويونيو المقبلين".وشدد الوزير الباكستاني أنه على إسلام آباد وضع استراتيجيات بالنظر إلى جميع هذه العوامل.يُشار إلى أن باكستان أعلنت في وقت سابق اليوم الأربعاء، ارتفاع عدد مصابي فيروس كورونا المستجد في البلاد إلى 10 آلاف و69 شخصًا بعد ظهور حالات جديدة.