وصول الدفعة الرابعة من مساعدات الصين إلى قبرص

وصلت الدفعة الرابعة من المساعدات الطبية الصينية إلى قبرص مساء أمس الثلاثاء، وتضم سبعة أطنان من المعدات والمواد الاستهلاكية الطبية من الصين إلى الشعب القبرصي.وذكر بيان صادر عن وزارة الصحة القبرصية - نقلته وكالة الأنباء القبرصية "سي إن إيه" اليوم الأربعاء- أن هذه المساعدات ستساهم في دعم البلاد في جهودها المبذولة لمكافحة تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).وأضاف البيان أن جزءا من الدفعة جاء في شكل تبرع من جمهورية الصين الشعبية، واشتمل على 140 شاشة مراقبة للمرضى في وحدة العناية المركزة.وتتضمن الدفعة الجديدة أيضا، أقنعة جراحية وأدوات لأخذ العينات والسترات الواقية المكونة من قطعة واحدة، والتي سيتم نقلها على الفور لاستخدامها من قبل المتخصصين في مجال الصحة، وفقا للبيان.كما أعربت جمهورية قبرص، في بيانها، عن امتنانها لشركتي طيران "إيجه" والشركة اليونانية للبترول، في تقديمهما رحلة مجانية لنقل المعدات من الصين.