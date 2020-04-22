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الأربعاء 22 أبريل 2020 الموافق 29 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

21 سفينة إجمالى الحركة بموانئ بورسعيد

الأربعاء 22/أبريل/2020 - 12:48 م
الحركة بموانئ بورسعيد
الحركة بموانئ بورسعيد
أ ش أ
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أعلنت موانئ بورسعيد التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس (القطاع الشمالي) عن أن إجمالي حركة السفن اليوم وصل إلى 21 سفينة.

وذكرت هيئة الميناء- فى بيان اليوم الأربعاء- أن ميناء شرق بورسعيد سجل دخول 3 سفن حاويات ومغادرة 3 سفن، بينما تتواجد علي الأرصفة سفينة ومن المنتظر دخول 4 سفن.

فيما سجل ميناء غرب بورسعيد دخول سفينة حاويات وخروج سفينتين ومن المنتظر دخول 4 سفن، كما سجل الميناء خروج سفينة بضائع عامة، فيما تتواجد على الأرصفة سفينة ومن المنتظر دخول سفينة.

وأشار البيان إلى أنه جار التنسيق بين الجهات المعنية بالميناء لتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الميناء.

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