الإمارات وكندا تبحثان تطورات جائحة كورونا

بحث وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، خلال اتصال هاتفي اليوم الأربعاء مع وزير الخارجية الكندي فرانسوا فيليب شامباين، العلاقات الثنائية وتطورات جائحة كورونا.وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية "وام" أن الجانبين بحثا خلال الاتصال التعاون بين البلدين على صعيد تبادل خبراتهما وتنسيق جهودهما في التعامل مع "كورونا" وتداعياتها المختلفة.وأكد الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، أهمية التعاون القائم بين البلدين في مواجهة الجائحة وضرورة تعزيز التنسيق والعمل الدولي المشترك من أجل تجاوز هذا التحدي والسيطرة على تداعياته المختلفة إنسانيا وصحيا واقتصاديا.كما أكد العلاقات المتميزة والقوية التي تجمع بين البلدين والحرص المستمر على تعزيزها وتنميتها في العديد من المجالات بما يخدم المصالح المشتركة.وأعرب الشيخ عبدالله خلال الاتصال عن تعازيه للحكومة والشعب الكندي في ضحايا حادث إطلاق النار بإقليم نوفا سكوتيا.