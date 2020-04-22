ضبط 5 أطنان أسماك مدخنة فاسدة فى 4 محافظات

شنت شرطة التموين بوزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، حملات موسعة استهدفت مراقبة الأسواق وضبط المواد الغذائية الفاسدة.وأسفرت الحملات عن ضبط 9 قضايا في مجال بيع الأسماك المملحة والمدخنة بمحافظات "القاهرة، الإسكندرية، البحيرة، سوهاج" بإجمالى مضبوطات 5،131 طن أسماك مُدخنة ومملحة، مجهولة المصدر وغير صالحة للاستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية طبقًا لتقرير اللجان المرافقة للمأموريات.حُرر المحضر اللازم لكل واقعة على حدة، وتم العرض على النيابة للتحقيق.