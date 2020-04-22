«المحامين» تحظر خروج سجل اجتماعات المجلس خارج النقابة
الأربعاء 22/أبريل/2020 - 12:41 م
الحسين عبيد و محمد جعفرطباعة
حظر نقيب المحامين رجائي عطية خروج سجل اجتماعات مجلس النقابة العامة خارج النقابة لأي سبب كان.
ونصّ تنبيه نقيب المحامين:
محظور حظرا تاما خروج سجل اجتماعات مجلس النقابة العامة خارج النقابة لأي سبب كان.
تحريرًا في 22-4-2020
نقيب المحامين
رئيس اتحاد المحامين العرب
أ. رجائي عطية
ونصّ تنبيه نقيب المحامين:
محظور حظرا تاما خروج سجل اجتماعات مجلس النقابة العامة خارج النقابة لأي سبب كان.
تحريرًا في 22-4-2020
نقيب المحامين
رئيس اتحاد المحامين العرب
أ. رجائي عطية
«المحامين» تحظر خروج سجل اجتماعات المجلس خارج النقابة
«المحامين» تحظر خروج سجل اجتماعات المجلس خارج النقابة