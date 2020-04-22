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الأربعاء 22 أبريل 2020 الموافق 29 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

«المحامين» تحظر خروج سجل اجتماعات المجلس خارج النقابة

الأربعاء 22/أبريل/2020 - 12:41 م
رجائي عطية
رجائي عطية
الحسين عبيد و محمد جعفر
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حظر نقيب المحامين رجائي عطية خروج سجل اجتماعات مجلس النقابة العامة خارج النقابة لأي سبب كان.

ونصّ تنبيه نقيب المحامين:
محظور حظرا تاما خروج سجل اجتماعات مجلس النقابة العامة خارج النقابة لأي سبب كان.
تحريرًا في 22-4-2020

نقيب المحامين
رئيس اتحاد المحامين العرب
أ. رجائي عطية
«المحامين» تحظر خروج سجل اجتماعات المجلس خارج النقابة
«المحامين» تحظر خروج سجل اجتماعات المجلس خارج النقابة

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