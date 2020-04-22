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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

تفاصيل طرح كوبونات «سلع غذائية» لدعم غير القادرين

الأربعاء 22/أبريل/2020 - 12:39 م
علي المصيلحي
علي المصيلحي
نرمين محمود الدهان
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تعظيمًا لفكرة التكافل والتضامن الاجتماعي بين المواطنين وبعضهم البعض، طرحت وزارة التموين والتجارة الداخلية ممثلة في الشركة القابضة للصناعات الغذائية أعداد كبيرة من الكوبونات السلعية بمنافذها بفئات الـ ٢٠ والـ ٥٠ والـ ١٠٠ جنيه.

وأعلن الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، أن فكرة تلك الكوبونات قد تم طرحها من جانب الدكتور هشام المناوي في مداخلة تليفونية أثناء لقاء الوزير في برنامج على مسؤوليتي بقناة صدى البلد يوم الثلاثاء الموافق ١٤ إبريل ٢٠٢٠، مع الإعلامي الأستاذ أحمد موسى مقدم البرنامج، وهي الفكرة التي لاقت ترحيبًا من جانب المصيلحي ووجه على الفور الشركة القابضة للصناعات الغذائية لدراستها ووضعها موضع التنفيذ بما يحقق الهدف منها باعتبارها أحد أوجه التكافل الاجتماعي حيث ستساعد المواطنين القادرين على شرائها وتقديمها للمواطنين غير القادرين للمساهمة في توفير جزء كبير من احتياجاتهم من السلع الأساسية أو المستلزمات الرمضانية.

وأشار إلى أن هذه الكوبونات السلعية ستكون بقيمة مالية يصرف مقابلها سلع بحيث تضمن للمواطنين حرية الحصول على السلع التي يرغبون فيها بقيمة هذه الكوبونات وفقًا لاحتياجاتهم.

ومن جانبه أشار اللواء أحمد حسنين رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية بأن الشركة القابضة فور تكليفها بهذا الأمر قامت على الفور بوضع آلية تنفيذها وبدأت في تصميم كوبونات المشتريات بمواصفات جيده تحول دون التلاعب فيها.

وأكد كذلك بأن أماكن بيع هذه الكوبونات ستكون من خلال فروع شركتي الجملة وشركات المجمعات الاستهلاكية ليتمكن المواطنين القادرين من شرائها وتوزيعها على المواطنين غير القادرين، وهذه الكوبونات متاح شرائها من الآن، علمًا بأن كل فئة لها دفتر يحتوي على 20 كوبون ويمكن شراء أكثر من دفتر لأكثر من فئة.

وحددت الشركة القابضة للصناعات الغذائية بشكل مبدئي (68) موقع تابع لشركات المجمعات الاستهلاكية وشركتي الجملة كأماكن بيع الكوبونات السلعية.

وأشار اللواء رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية بأن المواطن حامل هذا الكوبون السلعي سيتمكن من صرف الكوبون كسلع حسب قيمة كل بون من كافة فروع المجمعات الاستهلاكية والتابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية والتي تصل إلى ١٣٠٠ مجمع استهلاكي ينتشرون في كافة محافظات الجمهورية، ولن يسمح باستبدال البون بنقود، واستخدامه لمرة واحدة فقط.

ويمكن للمواطنين القادرين والراغبين في شراء الكوبونات السلعية التواصل مع هذه الأرقام للتعرف على أماكن بيع الكوبونات

- الشركة العامة لتجارة الجملة (تليفون 01007433113)

- الشركة المصرية لتجارة الجملة (تليفون 01144453221)

- شركة النيل للمجمعات الاستهلاكية (تليفون 01202041940)

- شركة الأهرام للمجمعات الاستهلاكية (تليفون 01225205217)

- شركة الإسكندرية للمجمعات الاستهلاكية (تليفون01005666185)
تفاصيل طرح كوبونات «سلع غذائية» لدعم غير القادرين
تفاصيل طرح كوبونات «سلع غذائية» لدعم غير القادرين
تفاصيل طرح كوبونات «سلع غذائية» لدعم غير القادرين
تفاصيل طرح كوبونات «سلع غذائية» لدعم غير القادرين

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