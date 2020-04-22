ضبط مالك مخزن حجب 3 أطنان سلع غذائية عن البيع بالشرقية

تمكنت شرطة التموين بمديرية أمن الشرقية، اليوم الأربعاء، من ضبط مالك مخزن حجب سلع غذائية عن البيع في مركز الزقازيق بمحافظة الشرقية.كانت قد وردت معلومات عن قيام مالك مخزن لتجارة السلع الغذائية بدون ترخيص، لقيامة بتخزين وحجب تداول كمية قدرها «3.500 طن سكر حر، أرز أبيض، 800 عبوة زيت طعام » بقصد رفع أسعارها، وحُرر المحضر اللازم بالواقعة، والعرض على النيابة للتحقيق.