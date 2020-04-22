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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«تموين الإسكندرية» تستقبل 3709.6 طن أقماح محلية

الأربعاء 22/أبريل/2020 - 12:38 م
قمح
قمح
نرمين محمود الدهان
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أعلن محمد سعد الله أحمد وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية، بالإسكندرية أن لجان استقبال القمح المحلى المشكلة من مندوب من التموين ومندوب من الزراعة ومندوب من هيئة سلامة الغذاء ومندوب من الشركة المسوقة ومندوب من جمعية القبانية، استقبلت حتى الآن أقماح محلية بإجمالى 3709.626 طن طبقا للمواصفات الفنية المعتمدة.

وأكد محمد سعد الله أحمد وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية، فى بيان له أن محافظة الإسكندرية بدأت فى موسم توريد القمح لعام 2020، حيث استعدت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالصوامع والهناجر والبناكر والشون المعدة طبقا لمواصفات فنية معتمدة لاستقبال وتخزين الأقماح المحلية والتى تتمثل فى صومعة برج العرب بسعة 90 ألف طن، صومعة الكينج مريوط بسعة 60 ألف طن، صومعة العامرية بسعة 60 ألف طن، صومعة الصبحية بسعة 60 ألف طن، بالإضافة إلى البناكر بعدد 2 بنكر بمجمع السلام بالكيلو 21 سعة كل بنكر 45 ألف طن بإجمالى 90 ألف طن، وكذلك الهناجر بالأرض الزراعية بسعة 3 آلاف طن قمح معبأ فى أجولة، بالإضافة إلى الشون والتى تتمثل فى شونة القطن بسعة 600 طن معبأ فى أجولة.

وأشارت مديرية التموين بالإسكندرية إلى أنه تم تشكيل لجان لاستلام توريد القمح، حيث تم تشكيل هذه اللجان تحت اشراف الأستاذ سليمان الطيب مدير إدارة الرقابة التموينية بالمديرية من مندوب من التموين ومندوب من الزراعة ومندوب من هيئة الصادرات والواردات ومندوب من الشركة المسوق ومندوب من جمعية القبانية.

من جهة أخرى أصدر وكيل الوزارة تعليمات مشددة بتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق تحت إشراف سليمان الطيب مدير إدارة الرقابة بالمديرية ومديرى الإدارات الفرعية لعدم التلاعب بالأسعار والتأكد من تواريخ الصلاحية وإعلان الأسعار على السلع الغذائية المعروضة.

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