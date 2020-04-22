التخطيط: طفرة اقتصادية بالصعيد تساهم بـ 20% فى الناتج القومى

قال الدكتور أحمد كمالى نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن الخريطة الجغرافية للتعداد الاقتصادى أظهرت أن محافظات الوجه البحري والقاهرة الكبرى لا زالت تستحوذ على العدد الأكبر من المنشآت الاقتصادية والعاملين بها، لكن بالإضافة لذلك شهدت بعض المحافظات تصاعدًا للنشاط الاقتصادى بها وفى مقدمتها محافظات كفر الشيخ والفيوم، كما حظيت محافظات البحر الأحمر، السويس، مطروح، والقليوبية، خلال الخمس سنوات الماضية بفرص نمو كبيرة للنشاط الاقتصادى بها.وأضاف نائب الوزيرة، خلال كلمته بمؤتمر إعلان النتائج النهائية للتعداد الاقتصادي، أن محافظات الوجه القبلي سجلت أيضًا نمو ملحوظ فى نسبة المساهمة بالأنشطة الاقتصادية بنسبة قدرت بنحو 20% مقارنة بـ 13% في عام 2013، وهو ما يحسب للدولة ويؤكد أن هناك اتجاه واضح ومعوم بالمعلومات لفتح فاق اقتصادية أمام محافظات جديدة وظهور محافظات واعدة.كما كشف كمالى أن وزارة التخطيط بصدد إطلاق مؤشر لقياس تنافسية المحافظات يتم تصميمه حاليًا بالتعاون مع مجلس الوزراء استنادًا إلى نتائج التعداد الاقتصادى، بما يساعد على اتخاذ قرار مبنية على التحليل الدقيق للبيانات والنتائج لتحقيق التداخلات التنموية اللازمة.