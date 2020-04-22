إطلاق اسم «قصيل» على ثان مولود بمستشفى العزل بإسنا

كشف الدكتور وهب الله محمود طبيب الأطفال وحديثي الولادة بمستشفى العزل الصحي لعلاج مصابي فيروس كورونا بإسنا، عن نوع جنين وُضع داخل المستشفى، اليوم الأربعاء، وذلك بعدما نجح الفريق الطبي بالمستشفى في إجراء ثاني عملية ولادة قيصرية لسيدة مصابة بالفيروس، حيث إن المولود ذكر وأطلق عليه اسم " قصيل صديق"، وحالته الصحية جيدة، وذلك بإشراف من الدكتورة إلهام محمد محمود، مدير مستشفى إسنا التخصصي واستشاري مكافحة العدوي بالأمانة العامة.وأوضح «وهب الله» أن مستشفى العزل بإسنا كان استقبل سيدة حامل تقيم بمنطقة غرب الأقصر، كانت التحاليل المعملية التي اجريت لها قد كشفت عن إيجابية اصابتها بفيروس كورونا، وبفحصها من جانب الطريق الطبي بمستشفى العزل تبين إن حالتها مستقرة فيما يتصل بالحمل.وأضاف خلال تصريحات خاصة لـ"الدستور" أنه تم متابعة حمل السيدة من جانب أطباء النساء بالمستشفى، كما تم اتخاذ مجموعة من الإجراءات المسبقة تمهيدًا لإخضاع السيدة لعملية الولادة، وبمراجعة تاريخها المرضي تبين أنها كانت قد خضعت مسبقًا لعمليتي ولادة قيصرية.وأشار إلى إنه تم تجهيز غرفة العمليات وتزويدها بأعلى معدلات التعقيم لمكافحة العدوى، كما تم توفير كميات من الدم والبلازما، وذلك لمواجهة أية مشكلات قد تظهر خلال عملية الولادة التي استغرقت نحو ساعة ونصف، موضحًا إن الفريق الطبي الذي أجرى عملية الولادة ضم كلًا من: الدكتور وهبة الله عايش إخصائي مكافحة العدوى، وتمت العملية تحت إشراف طاقم طبي على أعلى مستوى داخل العزل الصحي، ومحمد حمزة كشك قائد فريق العزل الصحي وأخصائي النساء والتوليد، ومحمد صلاح الصغير إخصائي النساء والتوليد، والدكتور عبد الفتاح عبد الراضي إخصائي الأطفال، والدكتور أحمد محمود عزمي مدرس مساعد رعاية وتخدير بجامعة سوهاج، والدكتور محمود محمد شومان مدرس مساعد تخدير وعناية جامعة سوهاج، هذا إلى جانب فريق التمريض، والذي يضم كلًا من: رضا التوني مفتشة التمريض بالأمانة العامة، وحسين عادل أخصائي تمريض عمليات بمستشفى الأقصر الدولي، وحمدية إخصائية تمريض عمليات بمستشفى الأقصر الدولي، وتمريض حضانة نورهان، ومهندس صيانة علاء الدين حسين.ولفت إلى إن الأم بصحة جيدة وتم نقلها لقسم الرعاية المركزة بالمستشفى، وذلك كنوع من الإجراءات الاحترازية، كما تم فحص الطفل وتم نقله لقسم الحضانة، تمهيدًا لعمل مسحة طبية له للتأكد من عدم إصابته بفيروس كورونا المستجد.