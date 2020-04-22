التحفظ على 14.5 طن سكر فاسدة بالإسكندرية

قررت نيابة باب شرقى بالإسكندرية، التحفظ على 14.5 طن سكر حر غير صالحة للاستخدام الآدمي قبل ترويجها بالأسواق، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، وحجز المدير المسؤول بتهمة الغش التجاري.تلقى اللواء سامي غنيم، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من ضباط مباحث شرطة التموين والتجارة الداخلية، يفيد بورود معلومات سرية بقيام المدير المسئول عن مصنع لتعبئة السكر "دون ترخيص" كائنة بدائرة قسم شرطة باب شرق، لحيازته وتعبئة سكر حر غير صالحة للاستخدام الآدمي.تمت مداهمة المصنع وألقي القبض على المدير المسئول وبتفتيشه عثر علي 14.500 طن "سكر حر"، مستلزمات إنتاج معبأة داخل عبوات غير صالحة للاستهلاك الآدمى لوجود تغيير فى خواصها الطبيعية، مُدخلًا الغش والتدليس على جمهور المستهلكي. تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة بالتحقيقات.