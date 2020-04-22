«اقتصاد النواب»: مصر نجحت في تمويل إجراءات مواجهة كورونا

قال النائب عمرو غلاب، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن الإرادة السياسية حاضرة وحاسمة لتطوير البيئة التكنولوجية وضخ الاستثمارات فيها بصورة أكبر بعد المرور من جائحة كورونا، خاصة أن تطوير البنية التحتية التكنولوجية سيكون له مردود أيضا على إطار الاستثمارات الأخرى.وأشار عمرو غلاب، خلال لقائه ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على قناة مصر الأولى، إلى أنه في ظل الأزمة التي تعاني منها أغلب دول العالم نجحت مصر في تمويل كافة الإجراءات الوقائية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا.وأوضح عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن هذه المشروعات الكبرى التي تم إنجازها حققت إصلاحا اقتصاديا كبيرا نال إشادة دول العالم، خاصة شهادة صندوق النقد الدولي والتي أكدت أن مصر هي الدولة السادسة من بين 18 دولة التي تحقق اقتصادا واعدا في هذه الفترة رغم صعوبة الأزمة.