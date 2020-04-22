بريطانيا تعيد إجراء اختبارات كورونا للعاملين في القطاع الطبي

أعلنت الحكومة البريطانية، اليوم الأربعاء، أنها ستعيد إجراء اختبارات فيروس كورونا المستجد، لعدد من العاملين في القطاع الطبي، وذلك بعد ثبوت عدم دقة الاختبارات السابقة.ومن جانبه، أكد وزير الصحة البريطاني مات هانكوك، أن الحكومة البريطانية تبذل كل ما في وسعها من أجل التوصل إلى لقاح ضد فيروس كورونا.وأوضح، في مؤتمر صحفي بمقر الحكومة، أن التجارب البشرية على لّقاح طورته جامعة أوكسفورد ستبدأ الخميس.وسجلت بريطانيا 823 حالة وفاة في المستشفيات مرتبطة بفيروس كورونا، ليصل إجمالي الوفيات إلى 17.337 حالة.وقال هانكوك في المؤتمر الصحفي اليومي: إن الطريقة المثلى لهزيمة فيروس كورونا هي توفير لقاح.وأعلن عن تخصيص 42.5 مليون جنيه إسترليني لصالح تجارب للقاحين طورتهما جامعتا "إمبيريال كوليدج لندن" وأوكسفورد.