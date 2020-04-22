محافظ قنا: نحرص على تطبيق منظومة المخلفات الصلبة

تفقد اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، مصنع تدوير المخلفات بالصالحية بمدينة قنا لمتابعة سير العمل وللاطمئنان على تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية اللازمة لمكافحة العدوى بما يتوافق مع الخطة الشاملة للدولة في مجابهة فيروس كورونا، رافقه العميد وليد البيلي سكرتير عام مساعد المحافظة، وعدد من القيادات التنفيذية.تابع محافظ قنا مراحل تدوير القمامة من الفرز والغربلة لعزل المخلفات الصلبة عن المخلفات، مشيرا إلى أن المصنع يقوم باستلام المخلفات البلدية من مدينة قنا وبعض القرى بطاقة 100 طن يوم، وتتم عملية الفرز بطريقة آلية عن طريق خط فرز (RDF ) التابع لشركة أسمنت أسيوط والذي يستخدم المواد العضوية في تصنيع السماد العضوي.وأكد المحافظ في بيان له اليوم الأربعاء، حرص المحافظة على تطبيق منظومة المخلفات الصلبة وتحسين مستوى النظافة من خلال استغلال الوحدات الإنتاجية وتعظيم الاستفادة من موارد الدولة بما يحقق خطة التنمية المستدامة.