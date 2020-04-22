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الأربعاء 22 أبريل 2020 الموافق 29 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

مصرع 4 شباب فى حادث تصادم ببنى سويف

الأربعاء 22/أبريل/2020 - 12:28 م
حادث
حادث
بنى سويف - محمد حفيظ
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لقي 4 شباب مصرعهم، في حادث سير وقع اليوم الأربعاء إثر تصادم سيارة نصف نقل بـ"تروسيكل" بمنطقة مفارق جرزا، بدائرة مركز شرطة الواسطى شمال محافظة بني سويف.

وتلقى اللواء أشرف زكريا، مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة، يفيد بورود بلاغًا بوقوع حادث سير إثر تصادم سيارة نصف نقل بـ"تروسيكل" يحمل لوحات معدينة رقم (٤٢٢٦) بمنطقة مفارق جرزا، بدائرة مركز شرطة الواسطى، ما نتج عنه وفاة 4 شباب.

وبالانتقال والفحص، تبين أن الحادث نتج عنه وفاة كلًا من: حمادة خميس.ا.س،٢٠ سنة، وحمادة.ع ش، ٣٠ سنة وجمعة.س م، ٣٨ سنة، وشقيقه "عزام" ٣٥ سنة، وجميعهم مقيمون قرية هرم ميدوم، بدائرة مركز الواسطى.

وتم نقل الجثث إلى مستشفى الواسطى المركزي، وجرى تحرير محضر بالواقعة وبإخطار النيابة العامة، طلب مدير نيابة الواسطى تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وظروفها وملابساتها، والتصريح بدفن الجثث بناءً على تقرير مفتش الصحة المختص.

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